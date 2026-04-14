Milei celebró que se cumple un año desde la salida del cepo cambiario

Con fuertes críticas al kirchnerismo, al periodismo y a sus detractores en general, el presidente Javier Milei celebró que hoy se cumple un año desde la salida del cepo cambiario con un posteo en su cuenta de X.

"Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas", escribió.

Para Milei, "el cepo cambiario era una aberración" y aseguró que se obligaba a liquidar los dólares al precio que el gobierno de turno decidía, así como se fijaba el tipo de cambio desde un escritorio. "Mientras tanto los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central.​", enfatizó​.

En el día en que el Indec dará a conocer la inflación de marzo, que se espera que ronde en torno al 3 %, el mandatario agregó:

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"Levantar el cepo requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción. Nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis".

Y luego disparó: "¿Qué pasó después del 14 de abril de 2025? A pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó. El BCRA acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA. Los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio. Como siempre".

La alusión tiene que ver con que el precio del dólar se mantuvo entre los 1370 y los 1470 pesos a lo largo del período. Incluso en las últimas semanas mostró tendencia a la baja, con un precio oficial este martes de 1385 pesos para la venta en el Banco Nación.

En su post, Milei concluyó: "La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!"