"¡Es una banda, viejo!": fue detenido en un control vehicular con 2,44 de alcohol en sangre

Un hombre fue detenido durante un control vehicular protocolar en el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza, y el resultado del test de alcoholemia arrojó un nivel muy por encima de lo permitido: detectó 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho quedó capturado en un video compartido por efectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también registraron la curiosa reacción del acompañante del conductor.

“¿Qué ha tomado?“, le consulta uno de los efectivos mientras espera unos segundos a que aparezcan los resultados en la pantalla. ”Fernet“, le responde el hombre de 33 años. ”Uy... ¡Es una banda, viejo!“, se escucha que exclama, ofuscada, la persona que se encontraba junto a él.

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Y le reprocha: ”Yo te dije que te iba a dar más de 1 gramo". En la provincia de Mendoza está permitido circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en vehículos particulares, según lo establecido por la ley.

Según lo informado por fuentes de Seguridad Vial, el hombre quedó momentáneamente demorado tras los resultados del operativo de control vehicular y se le retuvieron la licencia de conducir y el vehículo.

En Mendoza, manejar con más de 1.00 g/L constituye una contravención, lo que implica multas que pueden alcanzar los $5.000.000.