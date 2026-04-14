"Vamos a pedir la detención de todos”, afirmó Burlando antes del juicio por la muerte de Maradona

Antes del inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando se presentó en los tribunales y dejó definiciones contundentes sobre el rumbo del proceso.

El abogado, representante de Dalma y Gianinna Maradona, fue claro: buscarán evitar cualquier intento de dilación y no descartan solicitar la detención de los imputados.

“Tenemos que evitar dilaciones: venimos con ese objetivo. Vamos a tratar de componer y oponernos a todo planteo obstructivo o dilatorio”, aseguró al llegar a la sede judicial en San Isidro.

Burlando también hizo hincapié en la confianza que tienen en el tribunal que lleva adelante el proceso: “Depositamos muchísima confianza en los jueces de gran experiencia y trayectoria, que han demostrado que no les interesa ningún salto mediático. Así debe ser la Justicia”.

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Con seguridad, el abogado de las hijas de Maradona aseguró que “es inminente una condena”.

En un contexto cargado de emoción, el abogado se refirió al estado de la familia. “Las chicas llegan muy cansadas, es muy difícil. Obviamente, son los hijos de Maradona y eso no es fácil. Ni siquiera pueden tener un instante de alivio para saber qué pasó con su papá”, expresó.

Además, remarcó la postura de la querella frente a los hechos investigados: “Estamos convencidos de lo que pasó, pero necesitamos la confirmación de la Justicia”.

En esa línea, fue más allá y dejó abierta la posibilidad de medidas más severas contra los acusados: “Vamos a pedir, si corresponde, la detención de todos, porque están enfrentando una sanción muy grande en el Código Penal, de hasta 25 años. Y la pena, seguramente, no será menor”. (TN)