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Pilar Sordo brilló en Bahía con dos funciones agotadas

La reconocida conferencista brindó dos encuentros a sala llena en el Teatro Don Bosco.

Con dos funciones a sala llena, Pilar Sordo se presentó el último viernes 10 de abril en el Teatro Don Bosco y volvió a confirmar el enorme vínculo que mantiene con el público bahiense. Las entradas, a través de TicketBahia.com, se agotaron con anticipación y marcaron una de las convocatorias destacadas de la temporada.

Durante ambas presentaciones, la reconocida autora y especialista en vínculos ofreció una charla cercana, profunda y cargada de reflexión, combinando humor, emociones y herramientas para pensar la vida cotidiana. El público acompañó con atención de principio a fin y respondió con largos aplausos en cada función.

A la salida, los comentarios coincidían en una misma sensación: haber vivido una experiencia enriquecedora, movilizante y necesaria. La visita de Pilar dejó una vez más huella en la ciudad.

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