Caputo llega a Washington con el foco puesto en la negociación con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Banco Mundial.

En este contexto, además, buscará concretar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, lo que destrabaría el desembolso por US$1.000 millones.

El evento reúne a ministros, banqueros centrales y líderes mundiales. El foco estará dominado por la situación del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Se lleva a cabo desde el lunes 13 al viernes 18 de abril.

Sin embargo, el capítulo argentino tendrá otro rumbo: el Ministro económico buscará cerrar negociaciones con el FMI y lograr la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo, que ya cumplió un año de su entrada en vigencia.

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El desembolso por US$1.000 millones depende del cumplimiento de las metas del primer trimestre, con especial foco en la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal.

Con el incumplimiento en la acumulación de reservas (US$11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior), el Gobierno podría solicitar un "waiver" (dispensa) para destrabar el nuevo financiamiento.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva

En ese sentido, Caputo mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; la agenda oficial cuenta con otros encuentros, entre ellos con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y con su par del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

También se reunirá con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda participará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo. A su vez, estará presente en el encuentro de Ministros del G20, que debatirán sobre economía y educación financiera global.

El funcionario viajará acompañado junto a su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

También habrá reuniones con autoridades del Banco Mundial

La reunión con el Fondo se da un día después de que el organismo recortara sus proyecciones de crecimiento para el país, al tiempo que elevó las de inflación.

Prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, y 2026 finalizará con una inflación del 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%). (NA)