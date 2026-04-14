La Falda le pasó el trapo a El Nacional, en una de sus mejores noches de los últimos tiempos
Se completó la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Con una gran producción, acaso de las mejores en los últimos tiempos, La Falda dominó de principio a fin a El Nacional y le terminó ganando 67 a 42, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", que había sido suspendido por humedad.
Los dirigidos por Juan Miguel Vigna tuvieron un arranque demoledor, estableciendo un 16-0 que marcó el camino para el resto del trámite.
Ya en el primer cuarto se impusieron 20 a 3 y llegaron a sacar 32 de luz (62-30) en el último período.
De esta manera, el albirrojo logró su primera alegría de la temporada, quedando con idéntico récord que su rival de turno.
Colectivamente, La Falda tuvo altos porcentajes en lanzamientos de tres puntos: 12-26, 46%.
En el plano individual, Germán Fernández Vita fue el principal exponente, completando 14 puntos (2-3 en tripls y 4-7 en dobles), más 11 rebotes, 7 asistencias y 2 recuperos, en 36m10.
Por su parte, Pablo Amigo fue el goleador del juego, con 21 unidades (5-8 en triples y 6-6 en libres).
Mientras que Ignacio Frisón aportó 13 puntos (3-5 en t3, 1-3 en t2 y 2-4 en t1), más 6 rebotes; Iván Piriz colaboró con 7 recobres, 4 asistencias y 2 recuperos, y Valentino Kleja bajó 10 rebotes.
En la visita, que hizo 2-26 en triples, 10-30 en dobles y 16-24 en libres, el único que alcanzó doble dígito fue Agustín Catalán, con 10 puntos (6-7 en t1).
La síntesis:
La Falda (67): G. Cuchereno (2), G. Fernández Vita (14), I. Piriz (5), F. Riccio (4), I. Frisón (13), fi; P. Amigo (21), V. Kleja (5), M. Cuchetti (3), B. Jaratz, B. Mangiapane y T. Zamparo. DT: Juan Miguel Vigna.
El Nacional (42): F. Dulsan (5), R. Arce (8), I. Errazu (9), A. Catalán (10), M. Cruglak (2), fi; O. Rayes (3), A. Ferreyra (2), S. Marzialetti (1), F. Cristeff (1), T. Bustos (1), V. Díaz y U. Méndez. DT: Juan Cruz Santini.
Cuartos: La Falda, 20-3; 36-14 y 54-26.
Árbitros: Alejandro Ramallo, Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.
Cancha: Lili Pisani (La Falda).
El viernes
La quinta fecha, el próximo viernes, contendrá los partidos Ateneo-San Lorenzo, Sportivo-Argentino, Comercial-Bahía Basket, El Nacional-Altense, Velocidad-9 de Julio y La Falda-Espora.
Posiciones
1º) Altense, 8 puntos (4-0)
2º) Ateneo, 7 (3-1)
2º) San Lorenzo, 7 (3-1)
2º) Comercial, 7 (3-1)
2º) Velocidad, 7 (3-1)
6º) 9 de Julio, 6 (2-2)
6º) Sportivo, 6 (2-2)
6º) Argentino, 6 (2-2)
9º) La Falda, 5 (1-3)
9º) El Nacional, 5 (1-3)
11º) Bahía Basket, 4 (0-4)
11º) Espora, 4 (0-4)