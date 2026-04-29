Otro récord de "Fideo": el más veterano en marcar para un equipo argentino en Libertadores

Angel Di Maria sigue haciendo historia. En el triunfo de Rosario Central en Ecuador ante Universidad Central de Ecuador por 3 a 0, "Fideo" se convirtió en el jugador más veterano de un equipo argentino en marcar un gol en la historia de la Copa Libertadores.

Al convertir su penal con 38 años, 2 meses y 14 días, el astro rosarino superó el récord que ostentaba José "Pepe" Sand, quien había marcado para Lanús en 2017 con 37 años, 4 meses y 12 días en la final ante Gremio.

El podio de esta estadística exclusiva para representantes de clubes de nuestro país lo completan nombres de la talla de José Luis Calderón (Arsenal), Luis Miguel "Pulga" Rodríguez (Colón) y Carlos Tevez (Boca), quienes anotaron con poco más de 37 años. Sin embargo, lo de Di María eleva la vara a un nivel superior, demostrando una vigencia física y técnica envidiable en la máxima competencia de Sudamérica.

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Si se amplía el espectro a todos los futbolistas nacidos en Argentina, sin importar si jugaban para un club local o extranjero, Di María se ubica en el octavo puesto de los más longevos en marcar. Esta lista general está liderada por Hernán Barcos, quien anotó para Alianza Lima con 41 años, seguido por glorias como Carlos Raffo (39 años y 11 meses) y Lucho González (39 años y 9 meses).

En este "Top 10" histórico de argentinos veteranos, "Fideo" comparte cartel con figuras como Andrés D’Alessandro, Sergio Ibarra y Luis Gallo. El mérito de Di María radica en que, a diferencia de varios de los nombres que encabezan la lista y que lo hicieron en clubes del exterior, él lo ha logrado regresando al club de sus amores para seguir compitiendo al más alto nivel.