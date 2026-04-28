Industria en rojo: concentra el 97% de la pérdida de empleo en 2026

El sector industrial sigue profundizando su crisis laboral. Desde diciembre de 2023 se eliminaron 79.672 puestos registrados, según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA)

En este contexto, incluso, la tendencia se agravó en el arranque de 2026: el 97% de los empleos perdidos en enero corresponden a la industria manufacturera, lo que refleja la profundidad de la crisis productiva.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que la economía argentina atraviesa un proceso de primarización, es decir, una reconversión hacia actividades extractivas y primarias, como el agro, la minería y la energía, en detrimento de la industria manufacturera.

Esta dinámica, acorde al plan económico libertario, ya provocó que la industria concentre casi toda la pérdida de empleos registrados, con miles de fábricas cerradas y una caída sostenida de la actividad.

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En este sentido, señaló que, debido a la caída de la actividad y al cierre de fábricas, el sector industrial se convirtió este año en el mayor expulsor de empleos. "Vemos que, de los 16 sectores que integran la economía, la industria explicó casi todo el desempleo en enero", subrayó.

De acuerdo con el último informe del Observatorio IPA, a nivel general, en el mes de enero el sistema perdió otros 7.593 empleos registrados en comparación con diciembre de 2025.

Los números son preocupantes y ,de acuerdo al informe oficial, la caída del empleo está directamente ligada al cierre de las empresas. El sector manufacturero perdió 2.993 plantas productivas desde que asumió el actual Gobierno.

IPA advirtió además sobre el "efecto pinza" que afecta a las empresas locales: los costos en pesos aumentan rápidamente mientras el tipo de cambio permanece casi fijo, lo que encarece la producción en dólares y reduce la competitividad frente a las importaciones. (C5N)