Bahía Blanca |

Copa Sudamericana.

San Lorenzo empató ante el Santos de Neymar: 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro

El suarense Benjamín Rollheiser fue titular en el equipo brasileño.

Foto: Olé

San Lorenzo empató 1 a 1 ante Santos de Brasil en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, y continúa en lo más alto de la zona.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, con un gol de Alexis Cuello, en un tramo en el que había logrado incomodar al conjunto brasileño y lastimarlo por los costados.

Sin embargo, la visita reaccionó rápido y llegó al empate a los 32 minutos, cuando Neymar inició una gran jugada por la izquierda, el suarense Benjamín Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa definió para el 1 a 1.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a cinco puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, mientras que Santos alcanzó las dos unidades y sigue necesitado de triunfos para acomodarse en la pelea por la clasificación.

*Lo que generó Ney

 

*La síntesis

-San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

-Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

-Estadio: Pedro Bidegain.

-Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

-VAR: David Rodríguez (Colombia).

También te puede interesar

