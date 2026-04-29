Champions League: Atlético Madrid recibe a Arsenal en el partido de ida por la semi

Después de una excelsa jornada de fútbol protagonizada por el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich, con victoria de los parisinos 5 a 4, hoy será el turno de Atlético Madrid y Arsenal.

En la otra semi, el elenco del Cholo Simeone recibirá al conjunto del español Mikel Arteta en el Riyadh Air Metropolitano --desde las 16-- en el encuentro de ida.

El partido será transmitido a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

El "Colchonero" viene de dejar en el camino a Barcelona, mientras que los ingleses eliminaron a Sporting Lisboa.

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La convocatoria de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal presenta las bajas de Nico González, Pablo Barrios y José María Giménez y las altas de Ademola Lookman y David Hancko, repuestos de sus lesiones.

Probables formaciones:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.