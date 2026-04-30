El récord que Julián Álvarez le arrebató a Messi y lo ubicó como uno de los mejores de la historia argentina

El delantero argentino Julián Álvarez, actual atacante del Atlético de Madrid español, se convirtió en el jugador nacional que necesitó menos partidos para alcanzar los 25 goles en la UEFA Champions League.

El atacante convirtió el único gol del equipo español en el empate 1-1 ante el Arsenal de Inglaterra, por la ida de las semifinales del certamen europeo, para llegar a las 25 conquistas en 41 partidos.

Así, Álvarez superó al astro argentino Lionel Messi, que había necesitado 42 participaciones para llegar a la cifra mencionada, y se quedó con el récord.

Julián Álvarez, pieza fundamental en el ataque del equipo que dirige Diego “Cholo” Simeone y de la Selección argentina, continúa pulverizando récords y quedó en la historia de la UEFA Champions League.

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Tras 41 partidos en la competencia, entre su anterior paso por el Manchester City inglés y su actualidad en el conjunto madrileño, el jugador de 26 años, que tuvo que ser sustituido por una leve lesión, se convirtió en el argentino que menos partidos tuvo que disputar para alcanzar los 25 goles.

Habiendo debutado en la copa el 6 de septiembre de 2022, en el ataque del equipo que dirige Josep Guardiola, Julián marcó su primer gol en la tercera fecha de la fase de grupos de aquella temporada, convirtiendo ante el Copenhague de Dinamarca.

Además, en esa temporada sumó dos goles más, ante el Sevilla en fase de grupos y en la semifinal de vuelta frente al Real Madrid, en la que sería la primera Champions ganada por el City.

En la temporada 2023/24, Julián tuvo menos lugar en el once inicial del equipo inglés, pero igualmente marcó cinco goles: dos ante el Estrella Roja de Serbia, dos frente al Red Bull Leipzig en distintos partidos de la fase de grupos y uno ante el Copenhague, en un nuevo enfrentamiento, en los octavos de final.

Llegada la temporada 2024/25, el delantero argentino fue incorporado por el Atlético de Madrid y recuperó su lugar como titular en uno de los equipos más grandes del mundo, en una Champions en la que convirtió siete tantos, uno de ellos en los octavos de final ante el Real Madrid, en una serie que terminaría con la recordada tanda de penales en la que pateó un penal accidentalmente con ambas piernas.

En el curso actual, aunque no acumula una impactante racha goleadora en el torneo local, con ocho tantos, el cordobés está siendo letal de cara a la red en la Champions League, en la que ya convirtió 10 goles.

Tras superar la fase inicial con cuatro tantos, el Atlético tuvo que arrancar el cuadro eliminatorio en los 16avos y Julián marcó seis goles desde entonces, convirtiendo en todas las series: uno ante el Brujas de Bélgica en la instancia mencionada, tres frente al Tottenham, uno contra el Barcelona en cuartos de final y uno en el partido de ida contra el Arsenal, en una semifinal que se definirá el próximo martes 5 de mayo a las 16 (horario argentino). (NA).