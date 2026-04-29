Un equipo de la zona de Olimpo y Villa Mitre se quedó sin entrenador

Emanuel Trípodi comenzó su ciclo como entrenador de Brown en cancha de Olimpo. Foto: Archivo-La Nueva.

Emanuel Trípodi dejó de ser el entrenador de Brown de Madryn, equipo que marcha último en la Zona 4 del Torneo Federal A, en la que se encuentran Olimpo y Villa Mitre.

El exarquero dio un paso al acostado tras la caída ante Kimberley por 4 a 3, en lo que significó la cuarta derrota en cinco partido para el equipo chubutense, que marcha último en el grupo con un sólo punto.

A la espera de la confirmación del nuevo DT, el ex-Olimpo Martín Rolle, quien es director deportivo dentro del club, ocupará el cargo como interino.

Trípodi dirigió a Brown en 28 partidos, debutando en nuestra ciudad, en la derrota en el Carminatti por 4 a 0, que también marcó el estreno como local de Mauricio Giganti.

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Durante su estadía en el club, Emanuel cosechó 11 victorias, 5 empates y 12 derrotas.

En la fecha del próximo fin de semana, el equipo madrynense visitará a Círculo Deportivo y luego recibirá a Villa Mitre.