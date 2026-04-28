“Son señales”: el 9 que tiene Olimpo no convertía desde el 8 de abril de 2024, un gol que dio un ascenso

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Un día me tenía que destapar, por el bien del equipo y porque juego de 9”, declaró el entrerriano Federico González tras el 1-0 de Olimpo sobre Círculo Deportivo, que le permitió al aurinegro ganar su quinto cotejo consecutivo y liderar, con puntaje ideal, el Grupo D del torneo Federal A.

Fede abrió el marcador tras una perfecta triangulación entre Braian Guille y Amarilla, estableciendo su primer tanto con la camiseta aurinegra, tras sumarse con todos los honores para la presente temporada de un torneo que catalogó como “extremadamente duro, de mucho desgaste físico y súper exigente”.

El 9 olimpiense volvió a “mojar” después de un año, cuatro meses y 19 días. El último tanto lo había señalado el 8 de abril de 2024, en el 2-0 de San Martín de San Juan sobre Gimnasia de Mendoza, victoria que le dio el ascenso (a Primera división de AFA) al “Santo” por cuarta vez en su historia.

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--¿En 2025 no hiciste goles?

--No, porque ese año en San Martín apenas jugué 10 partidos, pero solo uno de titular. Fue un año de mucho aguante, de no ser tenido en cuenta, por eso cuando salió lo de Olimpo, me volví a ilusionar. Estaba tranquilo, sabía que iba a llegar la oportunidad, el equipo genera mucho juego y cuenta con numerosas variantes para arribar al gol.

--En eso tenés mucha razón, aunque ante Círculo erraron bastante: ¿es algo que preocupe?

--Mirá, cuando uno aporta en lo fútbolístico, se siente útil para el equipo y se va tranquilo a la casa. Obviamente es importante convertir, pero si Olimpo funciona y consigue resultados, la cabeza está donde tiene que estar.

“Hay que disfrutar de los momentos, aunque en el vestuario este grupo habla de todo, de lo que se hace bien y de lo que tenemos que mejorar. Ante Círculo erré bastante, entonces en la semana tendré que trabajar más en la definición, en estar fino antes del tiro final. Hay que valorar que el equipo va al frente y quiere ganar siempre. Llevamos cinco de cinco, lo que no es sencillo lograr en un torneo tan complejo y parejo como este.

--Mejoraron en el juego, eso también es importante.

--Sí, tal cual. Círculo nos disputó la posesión de la pelota, nos dejó jugar y lo lastimamos bastante, pero no le pudimos hacer otro gol. Si nos quejamos, es de llenos, estamos en un gran momento y ahora debemos prologar este buen presente ante Villa Mitre el domingo.

--Tu primer clásico.

--Estoy un poco ansioso, tengo ganas de jugarlo, de sentir todo lo que me cuentan mis compañeros que ya lo vivieron en vivo y en directo. Será un partido de mucho roce y es muy importante imponerse, traerse los tres puntos.

A los 38 años, el ex Independiente, Atlético Rafaela, Tigre, Estudiantes LP, Quilmes y Ferro, en el fútbol argentino, asegura que termina cada encuentro sumergido en hielo, con masajes en las piernas y con botas de comprensión.

“Tengo una rutina, son varios pasos donde utilizo un kit de kinesiología para recuperarme más rápido. Los años no vienen solos…(risas)”, expresó quien en el exterior estuvo en Puebla de México, Audax Italiano de Chile y Carlos Manucci de Perú.

--Olimpo arrancó con todo, es imposible no ilusionarse.

--Después de una larga pretemporada, el objetivo que fijamos es salir a ganar en todos lados. Vamos por buen camino, pero falta muchísimo, no nos podemos relajar. Mientras sigamos ganando, la ilusión nuestra y del hincha se va a ir incrementando, pero hay que tener los pies sobre la realidad, aún sabiendo que lo que se viene va a ser más duro que lo que ya dejamos atrás.