¡Se dio el encuentro! Messi, Colapinto y De Paul juntos en Miami

Finalmente Franco Colapinto y Lionel Messi, junto a Rodrigo De Paul, tuvieron su esperado encuentro.

El mismo se dio en Miami, donde el piloto pilarense llegó para correr el Gran Premio del próximo fin de semana.

Tras la exhibición en nuestro país el domingo, Franco viajó a Norteamérica y hace instantes se conocieron las primeras imágenes junto a Messi y De Paul, jugadores del Inter Miami.