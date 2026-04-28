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¡Se dio el encuentro! Messi, Colapinto y De Paul juntos en Miami

El piloto pilarense llegó a Estados Unidos para correr el Gran Premio del fin de semana.

Finalmente Franco Colapinto y Lionel Messi, junto a Rodrigo De Paul, tuvieron su esperado encuentro.

El mismo se dio en Miami, donde el piloto pilarense llegó para correr el Gran Premio del próximo fin de semana.

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Tras la exhibición en nuestro país el domingo, Franco viajó a Norteamérica y hace instantes se conocieron las primeras imágenes junto a Messi y De Paul, jugadores del Inter Miami.

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