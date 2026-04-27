Pudo haber hecho 10 goles, pero solo ganó 1-0: “Los guardamos para el clásico”, dicen en Olimpo

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando lo vi venir por el pasillo que une el estadio Carminatti con el gimnasio de básquetbol, donde los periodistas esperan para realizar las notas y hacer su trabajo, me di cuenta de lo que estaba pensando: “Mejoramos en el juego, encontramos un montón de opciones, pero erramos muchos goles, sobre todo en el segundo tiempo”.

El pantallazo de Carlos Mungo, DT de Olimpo, fue una flecha directa al centro del blanco: describió, de principio a fin, lo que fue el 1-0 del aurinegro sobre Círculo Deportivo, partido que debió disputarse ayer pero que, por el alerta naranja que tuvo en vilo a nuestra ciudad, fue postergado para para hoy.

Con el tradicional 4-1-3-2, el conjunto bahiense dominó, a veces con rectitud y en otras ocasiones con el aura protector de sus nombres, a un rival disciplinado, prolijo, bien estructurado y que eligió siempre salir a jugar.

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Es más, me animo a decir, y me hago cargo, que el dueño de casa, por momentos reguló energías y descansó más de lo debido con la pelota en su poder. ¿Pensando en el clásico del próximo domingo? Tal vez.

Aunque le costó destrabar el trámite frente a un rival corajudo, que le peleó la posesión del balón y que, después de quedar expuesto a ser goleado, casi llega al empate con un disparo de Iriberri y un tiro libre de Goiburu que Lugarzo descolgó volando alto por los ángulos.

Me costó encontrarle la vuelta a un análisis que parece fácil pero que cuesta traducir en palabras. Lo resumo así: Olimpo lo apretó pero no lo ahorcó.

Por ahí es más sencillo explicar el proceder o la forma de ser y de actuar de este multifacético elenco olimpiense, que suele despertar cualquier entusiasmo dormido pasando de cero a 100 en dos toques o forzando un error contrario.

Guille la paró de pecho con dos hombres encima, giró, habilitó a Amarilla, que de cara al arco la metió al medio para que Federico González convierta su primer tanto con esta camiseta. Golazo.

De la nada al todo, de la pasividad absoluta al electroshock, de la intrascendencia a la emoción violenta, del piso al techo, de la escena real a la magia absoluta, así es este Olimpo, que en el segundo tiempo se cansó de desperdiciar chances frente a un permeable conjunto papero.

A Federico González la bola le llegó muy limpia, Guille tuvo espacios para maniobrar y Diego Ramírez (debió ser amonestado antes por el permisivo árbitro cordobés Fernando Rekers) se desprendió de enganche cuantas veces quiso. No haber marcado el 2-0 le imposibilitó a Mungo hacer los cambios antes pensando en el choque del domingo ante Villa Mitre.

Algún lujo de más y esas posibilidades que dio el partido para florearse frente a un oponente abierto y sin control en los relevos, también fueron causantes para que Olimpo, con ráfagas avasallantes, no consiga ampliar la ventaja.

Sin embargo, el panorama es inmejorable apuntando al clásico contra el tricolor en El Fortín: puntaje ideal, líder de la Zona con 6 unidades de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, cero goles en contra y ese “te gano cuando quiera” que le viene dando resultado.

La síntesis

Olimpo (4-1-3-2)

Lungarzo 7

Chimino 6

Moiraghi 7

Ferreyra (c) 6

Lapetina 5

Stancato 6

Amarilla 6

D. Ramírez 7

Coacci 6

GUILLE 8

F. González 7

DT: Carlos Mungo

Círculo Deportivo (4-4-2)

P. Fernández 6

Sasso 3

Rojas 6

J. Martínez 4

Leguizamón 5

C. Rius 6

L. Gómez 4

Grahl 6

Goiburu 5

Opazo 4

Iriberri (c) 5

DT: Cristian Casas

PT. Gol de F. González (O), a los 36m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 73m. Llanos por Coacci, A. Hernández por Amarilla e Ibarra por F. González y 83m. Olivera por Guille, en Olimpo; 56m. Cos (6) por C. Rius y Quimey Marín (4) por L. Gómez, 73m. Galeano por Opazo y 81m. Cozzi por J. Martínez y Bnachio por Sasso, en Círculo.

Amonestados. Ramírez (76m.), en Olimpo; Grahl (67m.) y Sasso (78m.), en Círculo.

Arbitro. Fernando Rekers (7)

Cancha. Olimpo (8).