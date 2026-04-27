A una fecha del final, así serían los cruces en los playoffs del Torneo Apertura 2026

Al Torneo Apertura 2026 le quedan dos fechas (incluida la jornada suspendida por el paro) para cerrar la fase regular, y el mapa de los playoffs empieza a tomar forma.

Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Boca, Talleres de Córdoba, Lanús y Rosario Central ya clasificados, la pelea ahora pasa por el ordenamiento final.

Si la primera ronda terminara hoy, los cruces de playoffs quedarían definidos en base a las posiciones actuales, con partidos que prometen alto voltaje desde el arranque.

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Los equipos mejor ubicados tendrían ventaja de localía y enfrentarían a los últimos clasificados, en un esquema que prioriza el rendimiento de la fase regular.

Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026

Parte alta del cuadro

Estudiantes *(1º A) vs. Barracas Central (8º B)

Argentinos Juniors* (4°B) vs. Lanús* (5°A)

River * (2º B) vs. Independiente (7º A)

Vélez * (3º A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B)

Parte baja del cuadro

Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)

Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)

Boca * (2° A) vs. Huracán (7° B)

Rosario Central * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)

*Ya están clasificados.

El Apertura 2026 cierra la Fecha 16: Vélez vs. Unión y Argentinos ante Huracán, con una jornada pendiente por el paro de la AFA

La Fecha 16 del Torneo Apertura 2026 terminará este lunes, con Vélez Sarsfield ante Unión de Santa Fe en Liniers y con Argentinos Juniors contra Huracán en Parque de los Patricios.

Cabe destacar que esta etapa del certamen nacional tiene solo una jornada por disputarse: la novena, que fue postergada por el paro de la Asociación del Fútbol Argentino.

Así se jugará la última fecha del Torneo Apertura