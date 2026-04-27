Francisco Cerúndolo tiene rival para los octavos de final del Masters de Madrid

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (16°) que jugó en un altísimo nivel, derrotó en sets corridos al italiano Luciano Darderi (18°) y se metió metió en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, cruzará con el belga Alexander Blockx, que le ganó 7-6(3) y 6-3 a el canadiense Félix Auger-Aliassime (3°).

Cerúndolo está ante la obligación de redondear una gran actuación en Madrid, ya que defiende los puntos por las semifinales alcanzadas el año pasado.

La actividad para los argentinos en el Masters de Madrid continuará este martes, cuando Tomás Etcheverry (25°) se enfrente con el francés Arthur Fils (21°) en busca de un lugar en los cuartos de final.

Los resultados del día:

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Alexander Zverev (2°) a Térence Atmane: 6-3 y 7-6(2)

Alexander Blockx a Félix Auger-Aliassime (3°): 7-6(3) y 6-3

Daniil Medvedev (7°) a Nicolai Budkov Kjaer: 6-3 y 6-2

Flavio Cobolli (10°) a Daniel Vallejo: 6-3 y 6-2

Casper Ruud (12°) a Alejandro Davidovich Fokina (20°): 6-3 y 6-1

Jakub Mensik (23°) a Karen Khachanov (13°): 6-4 y 7-6(11)

Francisco Cerúndolo (16°) a Luciano Darderi (18°): 6-2 y 6-3

Stefanos Stitsipas a Daniel Mérida: 6-4 y 6-2