Masters de Madrid: Fran Cerúndolo sigue a paso firme y se terminó el sueño de Solana Sierra

Una de cal y otra de arena para el tenis argentino en el Masters 1000 de Madrid. Mientras Francisco Cerúndolo avanzó a los octavos de final, Solana Sierra quedó eliminada tras una gran semana.

Fran --20º preclasificado-- logró una muy buena victoria ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (22º) por un contundente 6-2 y 6-3.

De esta manera, buscando defender las semifinales alcanzadas en 2025 en la Caja Mágica, Francisco vengó a su hermano (cayó ante Darderi en segunda ronda) y se anotó nuevamente entre los 16 mejores del certamen. En la próxima instancia, por un lugar en los cuartos de final, aguarda por el vencedor del duelo entre Felix Auger-Aliassime (5°) y Alexander Blockx (69°).

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Perdió, pero ganó

El sueño de la argentina Solana Sierra llegó a su fin en el Masters 1000 de Madrid, aunque seguramente no olvidará esta semana de ensueño que le tocó vivir. Cayó en los octavos de final ante la ex número 1 del mundo la checa Karolina Pliskova. por 6-4 y 6-3.

Si bien tuvo un desempeño irregular desde el servicio, con 6 aces y 7 doble faltas, la argentina jugó un partido de igual a igual frente a la talentosa ex N°1 del mundo, quien hizo prevalecer su jerarquía para quedarse con el partido en casi una hora y media de juego avanzando así a los cuartos de final del certamen.

La marplatense, de 21 años, llegó al Masters 1000 de Madrid Open siendo la número 88 del ranking mundial y se va de la Caja Mágica virtualmente en el puesto N° 71 de la clasificación del circuito WTA, gracias a sus tres victorias en el torneo: Dayana Yastremska (49°), Magdalena Frech (38°) y por último a Zeynep Sönmez (67°), hasta la caída de hoy en octavos de final frente a la checa Karolina Pliskova.

Este desempeño la posiciona muy cerca de su mejor colocación hasta el momento en su carrera que fue 62°, el pasado 9 de febrero, y justo antes del inicio de Roland Garros donde tendrá la gran chance de sumar mucho en caso de tener una buena actuación, debido a que solamente deberá defender la primera ronda de 2025. Sin embargo, en Wimbledon, tendrá que revalidar los octavos de final.