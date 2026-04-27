Olimpo se pone al día recibiendo a Círculo Deportivo, tras el alerta naranja y en la previa del clásico
El aurinegro se presenta a las 15 en el Roberto Carminatti. Ayer, Villa Mitre empató 1 a 1 ante Alvarado. El próximo fin de semana se juega el primer clásico del año.
Olimpo recibe esta tarde a Círculo Deportivo, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona 4 del Torneo Federa A, tras la postergación de ayer por el alerta naranja.
El partido comenzará a las 15 y será dirigido por Fernando Rekers.
*Cómo llegan
Olimpo volverá al Roberto Carminatti luego de otro triunfo afuera, esta vez ante Kimberley, por 1 a 0, en Mar del Plata.
Esta nueva victoria, le permite al equipo de Carlos Mungo seguir como puntero invicto, con puntaje ideal y sin recibir goles.
Mientras que Círculo Deportivo marcha anteúltimo, con tan sólo tres unidades, producto del triunfo ante Germinal de Rawson como local por 2 a 1.
Además, el "Papero" cayó ante Villa Mitre (2 a 0), Santamarina (4 a 0) y Alvarado (1 a 0).
*Los convocados
La principal novedad en Olimpo para el duelo de esta tarde pasa por el regreso de Braian Guille, quien se perdió los últimos dos partidos por una dolencia muscular.
De esta manera, Carlos Mungo convocó a los siguientes jugadores:
-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.
-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.
-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.
-Delanteros: Federico González, Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Marcelo Olivera.
*El resto
La sexta fecha ya disputó sus otros tres partidos del grupo.
Ayer, en Mar del Plata, Villa Mitre empató 1 a 1 Alvarado en el José María Minella.
El tricolor comenzó ganando con gol de Jerónimo Almada y el Torito lo igualó sobre el cierre, con tanto de penal de Santiago Gutiérrez, exjugador de Olimpo y Douglas Haig.
Además, Kimberley venció a Brown de Madryn por 4 a 3 como visitante y Santamarina y Germinal igualaron sin goles en Tandil.
*Lo que viene
El próximo fin de semana, Villa Mitre y Olimpo jugarán el primer clásico de la temporada.
El partido por la séptima fecha se llevará a cabo en El Fortín.
*La tabla
1°) Olimpo, 12 puntos; 2°) Kimberley y Alvarado, 9; 4°) Sol de Mayo, 8; 5°) Santamarina, 7; 6°) Germinal, 6; 7°) Villa Mitre, 5; 8°) Círculo Deportivo y 9°) Brown de Madryn, 1.