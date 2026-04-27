Se complica la situación del hombre que chocó y mató a dos hermanos en Suárez

La situación de Ramiro Palella, quien está acusado de matar a dos hermanos que circulaban en moto el último sábado en Coronel Suárez, se agravó en las últimas horas, ya que el Departamento Judicial Bahía Blanca lo notificó de la conversión de su aprehensión en detención.

El hombre, de 25 años, está imputado por el delito de homicidio culposo agravado, derivado de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo automotor, con pluralidad de víctimas, ausencia de socorro y darse a la fuga.

Palella había sido acusado de protagonizar un doble homicidio culposo tras un accidente de tránsito ocurrido a las 5.25 del sábado, a la altura del ingreso al Aeroclub suarense.

Esa mañana, al llegar al lugar del accidente, personal policial constató que una mujer se encontraba sin vida sobre la banquina, mientras que el hombre que la acompañaba fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde falleció posteriormente a raíz de las lesiones sufridas.

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Las víctimas eran Maira Melisa Videla, de 31 años, y Jorge Damián Videla, de 33.

Según se determinó, los hermanos circulaban en moto cuando habrían sido embestidas por una camioneta que transitaba en el mismo sentido, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Horas más tarde, la Policía aprehendió a Palella, domiciliado en La Colina (General La Madrid), quien había sido indicado como conductor del rodado involucrado.

Posteriormente se secuestró una camioneta Chevrolet S10 en inmediaciones del Aero Golf Club, que habría participado en el siniestro. Asimismo, fueron identificados los acompañantes que viajaban en el rodado mayor.