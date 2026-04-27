Paritaria en Patagones: acuerdo con mayoría gremial y rechazo de ATE

Tras varias instancias de negociación, el Municipio de Patagones alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores comunales.

La propuesta, correspondiente al segundo trimestre del año, incluye el pago de dos bonos de 30.000 pesos -a liquidarse en abril y mayo- y un aumento del 5% en el salario básico a partir de junio.

El entendimiento también contempla sumas específicas para determinados sectores. En el área de salud, se dispuso una asignación de 45.000 pesos para indumentaria (ambo) y otros 30.000 pesos para chaquetas.

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Además, se estableció un incentivo de 40.000 pesos destinado a capacitaciones del personal administrativo.

En paralelo, las partes acordaron avanzar con la realización de concursos en distintas áreas municipales, entre ellas salud -para cargos de choferes, administrativos y enfermería- y dependencias de Obras Públicas.

El acuerdo fue aceptado por ASEM y SOYEM, mientras que ATE decidió rechazar la propuesta por considerar que no responde a las demandas del sector. (Agencia Patagones).