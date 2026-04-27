Decomisaron en Viedma más de 3.000 kilos de carne faenada de manera clandestina

La municipalidad de Viedma, a través de la subsecretaría de Protección Ciudadana, llevó adelante un operativo de control que permitió el secuestro de más de 3.000 kilos de carne faenada de manera clandestina, en condiciones que no cumplían con las normas básicas de higiene ni con la documentación obligatoria para su comercialización.

El procedimiento se realizó en conjunto con el área de Ganadería de la provincia y personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el marco de una política sostenida de fiscalización impulsada por el municipio para garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.

Este tipo de acciones responden a una línea de trabajo clara: fortalecer los controles en los comercios del rubro cárnico y prevenir riesgos sanitarios para los vecinos y vecinas.

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“Estos operativos forman parte de un seguimiento permanente que el Gobierno municipal viene realizando junto a Ganadería, con presencia territorial en carnicerías y otros puntos de comercialización”, remarcó el subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez,.

En ese sentido, sostuvo que “el objetivo central es garantizar la seguridad alimentaria”, tal como lo ha planteado el intendente Marcos Castro, entendiendo que la fiscalización constante es una herramienta clave para mejorar las prácticas dentro del sector.

“A partir de los resultados obtenidos, se profundizarán las instancias de diálogo y capacitación con los actores involucrados. Creemos necesario seguir generando espacios de encuentro con comerciantes, matarifes y organismos provinciales para fortalecer el cumplimiento de las normativas y mejorar el funcionamiento del rubro”, destacó.

Por su parte, el secretario de Ganadería de Río Negro, Norberto Tabaré Bassi, valoró la articulación con el municipio y subrayó que estos controles permiten resguardar la inocuidad de los alimentos y combatir prácticas ilegales como el abigeato.

Estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de consolidar un sistema de control eficiente que garantice alimentos seguros y proteja la salud de toda la población. (Agencia Carmen de Patagones)