Jurado popular juzga a una joven por intentar matar a un exmidgista

Con la conformación del jurado popular, se inicia el juicio a una joven que, junto con dos menores, atacaron con un cuchillo a un exmidgista en su vivienda del barrio Obrero.

Se trata de Agostina María Cornou, de 20 años, quien deberá responder por el delito de homicidio en grado de tentativa a Marcelo Ernesto Ullman (44), según la acusación del fiscal Jorge Viego.

El juez técnico que conduce el debate -que se realiza en el quinto piso de Estomba 34- es el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

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El ataque, por motivos que no quedaron claros, se produjo en la madrugada del 18 de febrero de 2025, en el interior de la vivienda del excorredor de midget, en la primera cuadra de la calle Matheu.

Para la fiscalía, Cornou -asesorada en el juicio por el abogado Sebastián Martínez- y las menores intentaron dar muerte a la víctima de manera premeditada, aplicándole varias puñaladas en zonas vitales, como la cabeza, el tórax y el cuello.

Ullman fue trasladado gravemente herido al hospital Penna, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Poco tiempo después fueron detenidas las sospechosas en el barrio Espora.

Las dos menores, que al momento del hecho tenían 16 y 17 años, tienen que ser juzgadas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.