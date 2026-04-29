La ilusión de Fede Lambrecht con Comercial: "Se charló de una hipotética final, estaría lindo"

Comercial sumó la quinta victoria en fila y se mantuvo en lo más alto -junto con Altense- de las posiciones de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.

Una de las figuras resultó Federico Lambrecht, quien viene desarrollando una muy buena temporada.

"Creíamos que teníamos buen equipo pero, en mi caso, no esperaba estar primero. Vamos pasito a pasito", reconoció Fede, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El portuario se rearmó para afrontar esta temporada y él, si bien ingresa desde el banco, es uno de los pilares.

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"Hoy me toca a mí hacer puntos, pero tenemos gol en todas las manos. La verdad que tenemos un equipo nuevo y largo. Él (por Gustavo Candia, el DT) fue acomodando las piezas y yo, particularmente, me siento más cómodo ingresando como suplente, porque veo cómo se va encarando el partido", justificó.

Lambrecht bajó de Primera, donde tuvo un último tramo limitado desde lo físico.

"El año pasado, en la parte final, fue complicado, porque creí que había hecho bien la recuperación y me volvió el problema de los meniscos, por lo que tuve que parar", recordó.

Una buena preparación y recuperación fue fundamental para volver a sentirse en plenitud.

"La idea era buscar un lugar donde me sintiera cómodo y volviera a tener protagonismo, que si bien en Estrella lo tenía, era otro, porque se trataba de algo más bien defensivo", comparó.

Haber dejado de trabajar y dedicarse exclusivamente al estudio -Tecnicatura Universitaria en Operaciones Industriales-, le permitió focalizarse mejor en el básquet.

"Cuando estás trabajando y estudiando el básquet pasa a un tercer plano, y ahora que pude dejar de trabajar, me permite dedicarme al estudio y estar más ordenado con el básquet en cuanto a las comidas, el gimnasio y demás", reconoció.

El cambio de categoría no lo sintió.

"Cuando decidí ir a Comercial tenía intriga, porque no había jugado nunca en Segunda. Se juega un poco más físico, se permite más el contacto y de a ratos se juega un poco más desordenado, pero este año, al agregar Tercera, la Segunda quedó muy bien armada", señaló.

Y en esta categoría que está muy pareja, Comercial ya empieza a ilusionarse.

"Se charló de una hipotética final, estaría lindo. Hoy, como se están dando los resultados, indica que se puede llegar a dar", se esperanzó.

Y aventuró los otros tres equipos que, para él, terminarán arriba: "San Lorenzo, 9 de Julio y Altense, es mi opinión".

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