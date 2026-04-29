La suspensión a Esteban Andrada: de cuánto es la pena por la agresión en el clásico aragonés

Tras el escandalo protagonizado por Esteban Andrada en el clásico aragonés entre el Real Zaragoza y el Huesca, La Liga dio a conocer su sanción: 13 partidos por la agresión más uno por la doble amarilla recibida.

El arquero argentino tras ser expulsado por doble amarilla, fue a buscar al capitán del equipo rival, Jorge Pulido, y le arrojó un puñetazo en la cara lo que habría provocado la histórica sanción por parte del Comité del fútbol español.

El Comité determinó que Andrada deberá cumplir una suspensión de 12 partidos por agresión y uno adicional por doble amonestación y expulsión.

El acta arbitral especificó que, tras recibir la segunda tarjeta amarilla por empujar a un rival con el juego detenido, el arquero reaccionó de forma violenta, corrió hacia Jorge Pulido y le propinó un puñetazo en la cara, generándole un hematoma en el pómulo izquierdo.