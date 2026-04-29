Día del Animal: por qué se celebra hoy y cuáles son los más famosos de la historia

El Día Nacional del Animal se conmemora cada 29 de abril en la Argentina, en honor a todas las especies del mundo y especialmente las autóctonas.

Es un día importante para recordar el rol de los animales en los ecosistemas y su aporte al equilibrio ambiental. La jornada busca concientizar acerca del cuidado, preservación y conductas afines con el respeto de la fauna.

El origen de esta jornada se deben en honor a Ignacio Lucas Albarracín, en el aniversario de su fallecimiento. Se trata de un abogado cordobés nacido el 31 de julio de 1850 en Córdoba. Luego de recibirse en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, orientó su carrera al cuidado de las especies.

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Tras trabajar en el equipo de Domingo Faustino Sarmiento, creó campañas políticas basadas en la lucha de los derechos de los animales. Fue nombrado Secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales (SAPA), institución que luego presidiría en 1885. Algunas de sus acciones contribuyeron a frenar las corridas de toros, el tiro a la paloma, las riñas de gallos y espectáculos en zoológicos y circos.

Uno de los hitos más importantes de su carrera ocurrió el 25 de julio de 1891, cuando lanzó la Ley Nacional de Protección de Animales (nº 2786), también conocida como Ley Sarmiento. Esta iniciativa sirvió como fuente de inspiración para organismos como la ONU.

En 1907 propuso crear una jornada para celebrar a los animales. El día fue trasladado al 2 de mayo por motivos de lluvia y su inauguración fue a través de un acto oficial en el Zoológico de Buenos Aires con la participación del presidente de la Nación, Figueroa Alcorta, ante la presencia de más de 15.000 estudiantes. Albarracín falleció el 29 de abril de 1926, a los 75 años.

Los 10 animales más recordados de la historia

A lo largo de los años, ciertos animales trascendieron por su historia, cualidades físicas o características inusuales. Perros, elefantes, delfines, ovejas y hasta un pulpo lograron una notoriedad pocas veces vista. A continuación, diez de los más recordados:

Lassie

Este personaje ficticio de 1940 se ganó el corazón del público a través de series de televisión y películas. Se trata de una perra de raza Rough Collie, que se convirtió en un símbolo de bondad, valentía y lealtad.

Dolly, la oveja clonada

En 1996 nació Dolly, la primera oveja clonada a partir de una célula adulta. Sin dudas, es uno de los hitos científicos más relevantes de la historia, que revolucionó la ciencia y genética.

Pulpo Paul

Durante el Mundial de fútbol de 2010, este peculiar pulpo ganó fama internacional por acertar resultados de partidos. Vivía en un acuario de Alemania y "elegía" entre cajas con banderas de los equipos.

La estrella del Conicet

En 2025, una expedición realizada por científicos del Conicet dio a conocer a este peculiar animal. Durante la transmisión en vivo, el público mostró adoración a esta especie que en poco tiempo se volvió en uno de los íconos nacionales.

Jumbo, el elefante

También conocido como el Rey de los elefantes, nació en 1860 en el continente africano. Fue trasladado a zoológicos europeos y al circo de P. T. Barnum en Estados Unidos, donde ganó gran reconocimiento por su enorme tamaño.

Koko, la gorila

Nacida en 1971, se hizo famosa por su capacidad para comunicarse mediante lenguaje de señas adaptado. Fue adiestrada por la doctora Francine Patterson y otros científicos de la Universidad de Stanford.

La perra Laika

Esta perra fue enviada al espacio por la Unión Soviética en 1957 a bordo del Sputnik 2. De esta manera, se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra, por lo que es un ícono de la exploración espacial.

Winter, el delfín

Esta especie fue rescatada en 2005 en Estados Unidos, luego de perder su cola tras quedar atrapada en una trampa para cangrejos. Sin embargo, es un símbolo de superación gracias al uso de una prótesis que le permitió nadar nuevamente.

Staten Island Chuck

Cada 2 de febrero, este roedor se vuelve protagonista en Nueva York al participar del tradicional pronóstico del clima por el Día de la Marmota. Chuck ganó fama por sus predicciones sobre la duración del invierno y por su presencia anual en medios.

Hachikō

Se trata de un perro japonés que nació en 1923 y pasó a la historia por esperar durante años a su dueño fallecido en una estación de tren de Tokio. Años más tarde, su legado influyó a la creación de monumentos, libros y películas. (La Nación)