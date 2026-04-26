Sigue el mal tiempo: alerta amarillo para las primeras horas del lunes por vientos en Bahía y la región

Luego de una jornada atravesada por fuertes vendavales y precipitaciones a lo largo de todo el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para las primeras horas de este lunes por la presencia de vientos en Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense.

El aviso climático abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Patagones, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

"El área será afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h", puntualizó el organismo.

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Desde el municipio, en tanto, remarcaron que la primera mañana se verá afectada por "viento del sudoeste hasta la mañana", aunque "luego la intensidad irá disminuyendo y rotando al oeste", con una temperatura mínima por debajo de los 7 grados y ya sin perspectivas de nuevas lluvias.

Las condiciones adversas regresarán en la tarde-noche del martes, con otro alerta amarillo por vientos que afectará una vez más a Bahía, Rosales, Villarino, Monte, Dorrego, Patagones, Puan, Pringles, Suárez, Saavedra y Tonrquist.

Ante esta situación, y como es habitual en estas situaciones, desde el SMN emitieron una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran; evitar salir; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

