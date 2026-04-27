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Playoffs de la NBA: todos los resultados y agenda que se viene

Los Ángeles Lakers, San Antonio Spurs y Boston Celtics dejaron sus series 3-1.

Con 40 años LeBron James mantiene su vigencia y liderazgo en el juego. Foto: NBA.

Anoche se disputaron los cuartos enfrentamientos de las series al mejor de 7 en los playoffs campeonato de la NBA, en los que San Antonio Spurs, Boston Celtics y Los Ángeles Lakers (a pesar de perder) quedaron a un paso de avanzar a semifinales de conferencia.

Los Spurs, que fueron los 2º del Oeste, volvieron a ganarle por segundo partido consecutivo a Portland Trail Blazers. En este caso fue 114-93 en el Moda Center de Portland, para dejar la serie a favor por 3-1.

Hubo un gran último cuarto de los Spurs para quebrar al rival (40-19) y en el global del juegodos pilares ofensivos clave como el interno Victor Wembanyama (27 puntos y 12 rebotes) y el base De'Aron Fox (28 puntos y 7 asistencias). En Portland el alero serbio-israelí Deni Advija fue el máximo goleador con 26 unidades.

El quinto partido va mañana 22.30 en el AT&T Center de San Antonio.

Del otro lado del mapa estadounidense Boston Celtics fue implacable ante Philadelphia Sixers y lo venció 128 a 96, luego de un gran primer cuarto (34-18) y meter 72 puntos en el segundo tiempo.

Jayson Tatum, con 30 tantos, y Jaylen Brown (20) fueron los pilares ofensivos del ganador, mientras que Joel Embiid metió 26 en los Sixers.

La serie está 3-1 para Boston, que se juega la clasificación mañana a partir de 20.30 en el TD Garden.

En el otro juego disputado ayer, Los Ángeles Lakers quedó igualmente bien perfilado para avanzar a cuartos de final en la Conferencia Oeste (3-1) a pesar de caer ante Houston Rockets 115-96 en el Toyota Center de Houston.

Allí Amen Thompson (23 tantos) y Reed Sheppard (17, con 4-7 en triples) fueron las claves en ataque para frenar a los Lakers, que tuvieron como jugador destacado al centro DeAndre Ayton (19 puntos y 10 rebotes).

El quinto de la serie va este miércoles a las 23, en el Crypto.com Arena de LA.

Partidos de hoy

Esta noche continuarán los playoffs de la NBA con los duelos Orlando Magic (2)-Detroit Pistons (1) a las 21; Phoenix Suns (0)-Oklahoma City Thunder (3) desde las 22.30 y Denver Nuggets (1)-Minnesota Timberwolves (3) a las 23.30.

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