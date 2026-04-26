Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia, todas las fechas confirmadas

El calendario escolar 2026 tiene definidas las fechas del receso invernal en todo el país, con diferencias según cada jurisdicción.

De acuerdo con el cronograma oficial, las vacaciones de invierno se repartirán en tres períodos distintos a lo largo de julio.

Por un lado, un grupo de provincias iniciará el receso entre el 6 y el 17 de julio. En otra franja, varias jurisdicciones tendrán su descanso del 13 al 24 de julio. Finalmente, un tercer grupo comenzará las vacaciones más tarde, del 20 al 31 de julio.

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Estas fechas escalonadas responden a la organización habitual del calendario educativo, que busca también favorecer la distribución del turismo interno durante la temporada invernal.

Receso invernal 2026 por jurisdicción

1) Del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Córdoba, Entre Rios, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe

2) Del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

3) Del lunes 20 de julio al viernes 31 de julio

Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero

De esta manera, el receso invernal se extenderá a lo largo de prácticamente todo julio, dependiendo de la provincia, con fechas que van desde la primera hasta la última semana del mes. (NA)