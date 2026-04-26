Aprehendieron a un menor por llevar un arma a una escuela de Bahía

Un menor fue aprehendido este miércoles por la tarde tras dos allanamientos realizados en el marco de una investigación por amenazas y la presunta presencia de un arma de fuego en la Escuela Secundaria N° 2, ubicada en calle Corrientes al 1200.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17.30 por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, con colaboración de efectivos motorizados de la UPPL, Comando de Patrullas y la Subcomisaría de Villa Harding Green, por orden del Juzgado de Garantías del Joven N° 2.

La causa se inició a partir de una denuncia de autoridades del establecimiento educativo ante el Ministerio Público Fiscal, luego de que un alumno presuntamente ingresara al lugar con un arma de fuego.

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Durante los operativos, los efectivos aprehendieron a un menor que, al momento de la irrupción, tenía en su poder un revólver calibre .22 marca Tala, junto con municiones.

Además, en uno de los domicilios allanados se secuestró una planta de marihuana y un teléfono celular que será sometido a peritajes.

En la causa intervienen la UFRPJ N° 1 y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.