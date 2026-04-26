El frío no se va: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas invernales es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana, con marcas que no superarán los 14 grados.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, en la mañana el tiempo será frío y soleado; el viento será moderado en disminución a leve del sector oeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 6 grados centígrados.

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En la tarde, el tiempo será frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 14 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 10 grados centígrados.