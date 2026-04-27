"Mientras el partido esté palo a palo, la fe la tendremos siempre", dijo Tomás Inchausti

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó el primer partido para Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior B con un exigente debut ante Liceo de Mendoza y victoria en la última jugada por 27-24.

Regreso triunfal del equipo bahiense a una competencia en la que había participado por última vez en 2023.

La tarde del sábado en La Carrindanga mostró a Las Palomas con un juego colectivo muy parejo a la hora de analizar rendimientos individuales. Respetando el libreto, por ejemplo, Mateo Köhler metió a la hache la pelota que tenía que entrar para sellar el triunfo y también algunas previas que fueron clave. Entre los forwards Tomás Inchausti no sólo aportó marca, line y profundidad como portador, sino que también facturó el segundo try de Las Palomas. Hasta pudo ser suyo el tercero, aunque le contuvieron la puntada final, la pelota salió y lo definió Patricio Cantalejos a los 30m.

"Fue una semana distinta, la enfocamos así, por suerte se dio lo que queríamos", dijo el octavo, tras el éxito ante el XV mendocino por la primera fecha.

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La espina de volver al plano nacional fue toda una carga porque al perder la semifinal 2023 del TRP A ante Sporting en suelo bahiense, Sociedad Sportiva quedó afuera también en la edición 2024, que implementó un sistema de intercambio de plazas de forma directa entre clubes del TdI A y TdI B, a diferencia del acceso por cupos que se venía implementando.

"Queríamos volver a esto, había muchos chicos que no lo habían jugado", agregó el tercera línea.

Con Liceo dueño del cierre del primer tiempo y de buen comienzo en la segunda parte, Inchausti fue uno de los asumió el protagonismo de ir abriendo caminos para revertir ese panorama. Superó la defensa rival y ganó metros para un mejor posicionamiento del XV blanco.

"Desde adentro lo viví siempre igual. Tenés que seguir a fondo siempre porque si aflojás te van vuelta", agregó.

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