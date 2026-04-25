Torneo del Interior: Sociedad Sportiva le ganó a Liceo en la última jugada, por 27-24

Sociedad Sportiva concretó este sábado su regreso al Torneo del Interior B de rugby luego de dos temporadas. Y lo hizo como se despidió en 2023: con una victoria como local, que en este caso fue agónica y muy festejada, ante Liceo de Mendoza por 27 a 24.

El triunfo llegó con un penal convertido por el apertura Mateo Köhler en la última jugada del encuentro, en un envío hacia la hache que da a la cancha 1 y que se fue cerrando hacia el palo izquierdo.

La infracción del rival se produjo justo sobre la línea de 22 metros. Primero Sportiva había jugado la ventaja y Köhler probó de drop, pero se fue desviado. Luego sí, el capitán Francisco Cantalejos pidió palos y el apertura del equipo Blanco le pegó prácticamente sobre la línea de cal de las 22.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previamente, el "10" de Las Palomas había empatado el juego en 24 a los 83m. con otro penal convertido desde campo propio (cerca de la mitad de cancha) y que coronó un tackle clave que Francisco Cantalejos había realizado del otro costado a un back rival, como último hombre.

Los puntos del ganador fueron tries de Alan Martínez (6m.), Tomás Inchausti (10m.) y Patricio Cantalejos (30m.), con conversiones de Mateo Köhler (2) y Patricio Cantalejos (1) más dos penales de Köhler.

En la visita los tries fueron de Enzo Cirrincione (14m.) y Tomás Bazán Marziani (47m.), con una conversión y cuatro penales convertidos por Tomás Videla Raganatto.

El árbitro del partido, Juan Vega (Rosario), amonestó a Thiago Loiacono y Mateo Köhler en el dueño de casa y a Enzo Cirrincione, Bruno Cirrincione y Álvaro Guillert en la visita.

El próximo compromiso de Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior B será ante Huirapuca (Tucumán) el sábado 30 de mayo, de visitante.

Clásico marplatense

En otro de los cotejos de la jornada inaugural del TdI B se enfrentaron los máximos campeones del Regional Pampeano A, Mar del Plata Club y Sporting.

Fue victoria del albinegro por 30-28, por try del octavo Ignacio Castañón y conversión del apertura Renato Abad, a los 80 minutos

(Noticia en desarrollo)