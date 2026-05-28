Subastan en Nueva York a “Gus”, uno de los Tiranosaurios rex más grandes del mundo: cuánto vale

La casa de subastas Sotheby's de Nueva York confirmó la salida a remate de "Gus", uno de los esqueletos de Tiranosaurio rex más grandes y completos jamás encontrados.

El ejemplar tiene una antigüedad de 67 millones de años, ya que vivió durante el período Cretácico Tardío. Sus restos fueron hallados durante excavaciones realizadas en terrenos privados del condado de Harding, en Dakota del Sur, Estados Unidos, durante las temporadas 2021, 2022 y 2023.

Por su tamaño general y el grado de desarrollo óseo, se pudo determinar que el esqueleto de Gus perteneció a un individuo adulto muy grande y robusto. Montado en una postura depredadora sobre una estructura de acero hecha a medida, estará disponible para ser adquirido el 14 de julio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A partir de qué precio se subasta "Gus"

Tras una tasación oficial, el precio inicial se ubica en un rango de entre 20 y 30 millones de dólares. De esta manera, el espécimen se convierte en el dinosaurio con el precio base más alto jamás asignado en la historia de este tipo de subastas.

Cómo es el esqueleto del Tiranosaurio rex

Se trata de "un esqueleto montado excepcional, listo para exhibición", destacan desde Sotheby's.

Tiene una longitud corporal de aproximadamente 11,6 metros y una altura de 3,8 metros. Su cráneo mide 137 centímetros, y el fémur 128,9 centímetros.

"Gus" es un espécimen único con la increíble cantidad de 183 elementos óseos fósiles, además de 30 de las 32 costillas abdominales, las cuales son raramente encontradas. El esqueleto está aproximadamente un 63 % completo según el recuento de huesos, los cuales representan entre el 75 % y el 80 % de la masa ósea del animal.

Además, destacan, el cráneo de "Gus" se encuentran excepcionalmente bien conservado, con aproximadamente el 82% de los huesos representados, incluyendo las seis denticiones. El espécimen también cuenta con un raro par de húmeros, una fúrcula (hueso de la suerte) muy poco común, dos pies muy bien conservados (solo se conoce otro espécimen con dos pies bien conservados), una pelvis, un esqueleto axial que incluye vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, y mucho más.