Polémica en Brasil: Lula dio vía libre al reinicio de las perforaciones petroleras en el Amazonas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la estatal Petrobras anunciaron este miércoles el reinicio, tras casi una década, de las perforaciones petroleras en la Amazonía, principal reserva terrestre de hidrocarburos de Brasil, en una decisión que generó críticas por contradecir el discurso ambiental del mandatario de izquierda.

Lula sostiene que el mundo debe abandonar progresivamente los combustibles fósiles para combatir el cambio climático, aunque argumenta que Brasil necesita explotar sus recursos petroleros para financiar la transición energética y programas de desarrollo.

Brasil se ubicó como el noveno productor mundial de crudo el año pasado.

“Nos gusta Brasil, nos gusta Petrobras, queremos vivir bien, trabajar bien, estudiar bien, y solo tendremos eso si la economía crece”, afirmó Lula da Silva, de 80 años, durante un acto en el estado de Amazonas, en el norte del país.

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Cuántos pozos petroleros se perforarán en el Amazonas

Petrobras anunció cerca de 2500 millones de reales (unos 500 millones de dólares) en inversiones para perforar 22 nuevos pozos en el campo de Urucu.

Se trata de la mayor reserva terrestre de petróleo y gas de Brasil, que extrae cerca del 95% de su producción de reservas ‘offshore’.

La petrolera estatal lleva casi diez años sin abrir nuevos pozos en Urucu, en el corazón de la mayor selva tropical del planeta.

La producción de gas en este campo, que en 2025 representó casi el 8% del total nacional, es clave para el suministro energético del norte brasileño, la región más pobre del país.

La red de ONG Observatorio do Clima estimó esencial evitar que las nuevas perforaciones provoquen “degradación” ambiental de la Amazonia.

“Lo ideal sería que la Amazonía fuera declarada una zona libre de explotación de combustibles fósiles, tanto de petróleo como de gas. Pero, por lo menos, tenemos que luchar para que no se abran nuevas fronteras con ese fin”, dijo Suely Araujo, del Observatorio.

Lula también promueve un megaproyecto de exploración petrolera en el Margen Ecuatorial, un área marítima cercana a las costas de la Amazonía.

El mandatario fue anfitrión en noviembre de la conferencia climática COP30 de la ONU, en la ciudad amazónica de Belém, en la que llamó a los líderes mundiales a presentar “hojas de ruta” para la salida de los combustibles fósiles.

Pero su propio gobierno incumplió el compromiso de entregarla en febrero y no lo hizo hasta ahora.

Lula debe buscar en octubre su reelección para un cuarto mandato no consecutivo, en unos comicios que lo enfrentarán al precandidato de la derecha, el senador Flávio Bolsonaro. (con información de TN)