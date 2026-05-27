La inquietud del entrenador Renzo Balducci lo lleva a bucear por las estadísticas y ver qué interesa

El entrenador Renzo Balducci inició una encuesta virtual con diferentes estamentos del básquetbol local en relación a las estadísticas.

"Todo comenzó como algo propio. Hay diferentes escuelas, los que son de estar más pendientes de esos datos, los que no, aquellos que toman un poco y un poco, entonces, a raíz de eso empecé a preguntar, no solo en Bahía, más que nada para ver el entrenador de hoy en día qué tanto quiere ver de la estadística", dijo el DT en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Se trata, básicamente, de una aplicación con los datos del torneo local de Primera volcados en el sistema GES de la CAB.

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"Es una prueba piloto, con el potencial de llevarlo a Segunda, quizás un torneo U21 o, inclusive a un Provincial o Liga Argentina. Todo nace a partir de lo que da el partido. Podés analizar todo, inclusive entre equipos. Y lo cual me parece importante, generar un registro a lo largo de las temporadas, algo así como hacía Roberto Seibane", explicó el entrenador, actualmente trabajando en Villa Mitre.

"A veces uno se encuentra con que falta la información o hay exceso de información. Ni una ni la otra es buena", señaló Balducci.

"También es importante qué quiere el jugador, a partir de esa pregunta empecé a investigar y a armar cosas", apuntó Renzo.

La devolución de las estadísticas no es absoluta respecto de lo que puede suceder en un juego, aunque marca una tendencia.

"La estadística te va a dar una idea de a qué juega el rival, a qué apunta, qué es lo que estás jugando vos, que está fallando, qué estás haciendo bien... No deja de ser una guía, después puede pasar cualquier cosa en el partido", opinó.

Balducci ya va recibiendo las respuestas a las preguntas que él mismo envió.

"Las devoluciones fueron buenas; de hecho, los resultados de la encuesta que estoy enviando es que el entrenador lo usa hoy en día; sí hay entrenadores que tal vez están tres horas por día y otros que miran 15 minutos, algunos que solamente miran lo propio, otros que solamente miran al rival, los que miran a ambos, y en cuanto a qué estadísticas miran, hay entrenadores a los que solamente les interesa, por ejemplo, la zona de donde tira. Otros que quieren ver la tendencia de los últimos cuatro partidos", enumeró.

La prueba piloto la está haciendo a nivel local y de manera interna.

"La parte final sería poder vincularlo, como prueba, a todo el básquet de Bahía y que después pueda utilizarse en cualquier otra Liga que quiera aprovecharlo", contó Balducci.

Mirá el video completo: