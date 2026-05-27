"No puedo parar de llorar": la reacción de la puntaltense que ganó un Premio Gardel
Fue galardonada en la categoría Mejor Artista Nueva.
La cantante puntaltense Blair ganó el Premio Gardel 2026 como la mejor artista nueva, en una noche que premió a Milo J (oro y otras categorías), Lali Espósito, Miranda!, Marilina Bertoldi, Ca7riel y Paco Amoroso, y Abel Pintos, entre otros.
"No puedo parar de llorar. No me lo esperaba por nada del mundo", expresó la cantante a través de sus redes sociales.
Julieta Ordorica, conocida artísticamente como Blair, venía ganando espacio en la escena musical a partir de sus trabajos discográficos, colaboraciones y presentaciones en vivo, consolidándose como una de las jóvenes artistas con mayor proyección.
"Es muy lindo, porque no estoy nominada por un disco o una canción, sino como artista. No creo ganar, pero le dedicaría el premio a mi equipo y familia", dijo al comienzo de la gala.
Su reciente reconocimiento en los Premios Gardel marca un nuevo paso en una etapa de crecimiento dentro del pop alternativo.