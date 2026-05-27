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Punta Alta.

"No puedo parar de llorar": la reacción de la puntaltense que ganó un Premio Gardel

Fue galardonada en la categoría Mejor Artista Nueva.

Imagen: TNT América Latina

La cantante puntaltense Blair ganó el Premio Gardel 2026 como la mejor artista nueva, en una noche que premió a Milo J (oro y otras categorías), Lali Espósito, Miranda!, Marilina Bertoldi, Ca7riel y Paco Amoroso, y Abel Pintos, entre otros.

"No puedo parar de llorar. No me lo esperaba por nada del mundo", expresó la cantante a través de sus redes sociales.

Julieta Ordorica, conocida artísticamente como Blair, venía ganando espacio en la escena musical a partir de sus trabajos discográficos, colaboraciones y presentaciones en vivo, consolidándose como una de las jóvenes artistas con mayor proyección.

"Es muy lindo, porque no estoy nominada por un disco o una canción, sino como artista. No creo ganar, pero le dedicaría el premio a mi equipo y familia", dijo al comienzo de la gala.

Su reciente reconocimiento en los Premios Gardel marca un nuevo paso en una etapa de crecimiento dentro del pop alternativo.
 

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