Activaron la Alerta Sofía para dar con el paradero de Agostina Vega en Córdoba

La Alerta Sofía por la desaparición de Agostina Vega, en la provincia de Córdoba, fue activada este miércoles tras un pedido de la querella con el objetivo de ampliar la difusión del caso a nivel nacional.

Gustavo Vaca, abogado de la familia de la adolescente, informó que se extendió el operativo de búsqueda y se hizo lugar a la solicitud para difundir en todo el país la investigación y la imagen de la menor.

"Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que la citó el sábado por la noche", señaló Vaca.

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En paralelo, mientras continúa la investigación, familiares, amigos y vecinos de Vega realizan una concentración en el cruce de Alem y Rancagua para reclamar justicia y pedir por su aparición.

"Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía. Todo sirve, desde algún método de grabación, alguna cámara, filmación, o si tiene alguna idea en concreto sobre la desaparición y el paradero de la menor", manifestó el abogado. (NA)