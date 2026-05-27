La NASA reveló su hoja de ruta para contar con presencia humana permanente en el polo sur lunar

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) presentó el martes su iniciativa de Base Lunar, detallando los planes para establecer una presencia humana permanente cerca del polo sur de la Luna como parte de su programa de exploración Artemis.

Durante una conferencia de prensa en su sede en Washington, D.C., funcionarios de la NASA presentaron la estrategia y la hoja de ruta de la agencia para desarrollar infraestructura lunar que respalde la exploración humana a largo plazo, la investigación científica y las actividades comerciales en la Luna.

Según la NASA, la Base Lunar se desarrollará en tres fases. La primera fase, que se extiende hasta 2029, se centra en la exploración robótica y las demostraciones tecnológicas. La segunda fase, de 2029 a 2032, contempla el despliegue de los primeros sistemas de habitabilidad, así como la infraestructura de energía y comunicaciones.

La tercera fase, que comienza después de 2032, tiene como objetivo establecer una presencia humana permanente en la Luna y desarrollar tecnologías para la utilización de los recursos lunares, informó Xinhua.

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La NASA indicó que el polo sur lunar fue seleccionado como la región objetivo debido a sus prolongados períodos de luz solar, que son favorables para la generación de energía solar y proporcionan condiciones térmicas más estables para las operaciones en la superficie.

La región también reviste gran interés científico, ya que se encuentra cerca de algunos de los terrenos más antiguos de la Luna, parte de la cuenca de impacto más grande conocida en el sistema solar.

Según la NASA, las muestras de la zona podrían ofrecer nuevos conocimientos sobre la historia temprana de la Luna y el sistema Tierra-Luna, así como sobre la evolución del sistema solar.

La agencia afirmó que la Base Lunar servirá como centro para la ciencia, las demostraciones tecnológicas y la exploración, impulsará tecnologías para futuras misiones al espacio profundo y fomentará una economía lunar emergente.

La NASA indicó que los socios comerciales y los colaboradores internacionales desempeñarán un papel clave en el desarrollo de la Base Lunar y la infraestructura relacionada. (NA)