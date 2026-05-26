Nuevo récord Guinness argentino: en Chubut cocinaron la empanada más grande del mundo

La ciudad chubutense de Esquel logró un nuevo récord Guinness gastronómico con la elaboración de la empanada más grande del mundo, una preparación que alcanzó los 26,10 kilos y superó por más de 10 kilos la marca anterior registrada en Colombia.

El desafío fue impulsado por Claudio Jaramillo, referente de la pizzería Baruch, junto a un equipo de cocineros y colaboradores que trabajaron durante semanas para concretar la propuesta en el marco de la Feria Patria realizada en la Sociedad Rural de Esquel.

El récord anterior pertenecía a Colombia, con una empanada de 14,2 kilos elaborada en una sola pieza, condición fundamental para validar el desafío internacional.

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La presentación reunió a cientos de vecinos y turistas que siguieron minuto a minuto la cocción de la gigantesca empanada, en una jornada que también contó con música en vivo, danzas y más de 90 puestos de productores regionales.

La preparación comenzó cerca de las 20 del domingo 24 de mayo detrás del escenario principal, donde el equipo desplegó una enorme masa y comenzó a distribuir el relleno con huevo duro, carne y verdeo sobre toda la superficie.

El principal desafío no era solamente alcanzar el peso, sino lograr que la empanada pudiera cocinarse entera sin romperse y sin que se abriera el repulgue durante la cocción.

A las 20.12, entre cuatro personas ingresaron la empanada a un horno especialmente acondicionado para la ocasión. Desde ese momento comenzaron más de 90 minutos de tensión y expectativa entre el público y los organizadores.

Mientras la preparación avanzaba, periodistas, creadores de contenido y chefs siguieron de cerca el proceso. Afuera, la feria continuaba con un importante marco de público que esperaba conocer el resultado final.

Una vez terminada la cocción, el equipo trasladó la empanada hasta el sector principal del evento y confirmó que había salido completa del horno, uno de los puntos más delicados del intento.

Luego llegó el pesaje oficial que confirmó el nuevo récord: 26,10 kilos. La marca desató festejos, abrazos y emoción entre Claudio Jaramillo, su familia y el resto de los cocineros que participaron del proyecto. Baruch ya contaba con reconocimientos previos como campeón mundial de empanadas y campeón sudamericano de pizza gourmet, pero ahora sumó un nuevo hito internacional para la gastronomía patagónica.

El cierre del evento estuvo marcado por el corte de la empanada y la degustación abierta al público, que se acercó masivamente para probar una preparación que ya quedó en la historia gastronómica argentina. (con información de NA)