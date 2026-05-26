San Lorenzo anunció que recuperó la totalidad de los terrenos en Boedo

San Lorenzo confirmó oficialmente que recuperó la totalidad de los terrenos históricos en Boedo luego de firmar un convenio de usufructo gratuito con la Corporación Buenos Aires Sur por los 8.345 metros cuadrados restantes sobre Avenida La Plata.

El anuncio fue realizado este martes por el presidente Sergio Costantino, quien calificó el hecho como “un día histórico” para el club y para los hinchas azulgranas.

La noticia fue comunicada durante una conferencia de prensa realizada en el estadio Pedro Bidegain y representa uno de los avances institucionales más importantes desde la aprobación de la Ley de Restitución Histórica impulsada por los socios e hinchas de San Lorenzo en 2012.

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Durante la presentación, Costantino destacó que el acuerdo "fue el resultado de más de tres años de trabajo y negociaciones", en un proceso que involucró a dirigentes, socios y distintos sectores que colaboraron para destrabar la operación.

El mandatario remarcó que "el objetivo no fue únicamente recuperar los terrenos", sino también "desarrollar un proyecto sustentable e integrado al barrio".

La futura obra contempla un estadio multipropósito que pueda utilizarse durante todo el año y que, además de las actividades deportivas, funcione como un espacio abierto para la comunidad.

Para eso, según detallaron desde el club, se llevaron adelante estudios de impacto urbano y reuniones con vecinos para evaluar la circulación y el funcionamiento de la zona.

Entre los beneficios previstos aparecen la ampliación de las escuelas de la institución, nuevas propuestas deportivas y sociales, becas para la colonia y la construcción de cinco playones recreativos en la próxima década.

También se proyecta un corredor verde de 1.600 metros cuadrados para mejorar el entorno urbano en Boedo.

El convenio firmado incluye además una cláusula que obliga a San Lorenzo a iniciar el desarrollo de la obra.

Si dentro de diez años no se ejecuta al menos el 20% del estadio, la institución deberá devolver los terrenos recuperados.

Según explicó Costantino, esa condición fue impulsada por el propio club para garantizar la continuidad del proyecto en futuras gestiones.