"Chulo" Arias: "Somos un grupo humilde, de gente que labura y que no vive del fútbol"

Dublin recuperó la sonrisa y la estela ganadora. Tras dos derrotas, el elenco del barrio San Martín venció a Pacífico de Cabildo 3 a 1 y, gracias a otros resultados, volvió a la cima en el Apertura del Promocional. El atacante Jonathan "Chulo" Arias colaboró con dos goles, ambos de penal, para la victoria de un equipo que dejó de ser sensación para convertirse en grata realiada.

"Nadie se hubiese imagino ver a Dublin acá, pero esto es fútbol y siempre confiamos en nosotros. Cuando se tiene que meter se mete y cuando hay que jugar sabemos que tenemos buen pie. No tenemos nombres, pero somos un grupo humilde, de gente que labura y que no vive del fútbol", le dijo a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Arrancamos perdiendo con un golazo de ellos, peo lo pudimos revertir gracias al carácter que mostró el equipo. No somos más ni menos que nadie, pero tenemos dos piernas y dos brazos como el resto", amplió el delantero.

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