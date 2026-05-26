Pese a la cosecha récord, sembrarán menos trigo y cebada en la zona
Así lo revela un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Se implantarían 2,16 millones de hectáreas, 180 mil menos que en la campaña pasada.
A pesar de los buenos números obtenidos en la campaña récord 2025/26, el área de siembra de la región del Sudoeste Bonaerense y alrededores caería alrededor del 8% (unas 180 mil hectáreas) en la campaña fina que está dando comienzo por estos días. Con rindes promedio, esto también implicaría una menor producción de trigo y cebada en nuestra zona.
Así lo marca un relevamiento hecho por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, que consignó que en el área de influencia de la entidad se sembrarán 2,16 millones de hectáreas de granos finos: el 64% de esta superficie (1,39 Mha) se destinaría a trigo, mientras que el 36% restante (0,77 Mha) se ocuparía con cebada.
De esta manera, el trigo reduciría un 7% su superficie respecto de la campaña pasada, mientras que la cebada lo haría un 9%. Desde la entidad se explicó que la menor intención de siembra respondería a la pérdida de competitividad de los cultivos de invierno como consecuencia del incremento en los costos de producción, principalmente de fertilizantes y combustible.
Sin embargo, desde la BCP se explicó que, pese a la retracción proyectada del área, el escenario aún podría modificarse debido a la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir 2 puntos porcentuales los derechos de exportación. Esto, se indicó, podría mejorar la competitividad de ambos cultivos y favorecer la intención de siembra, siempre que se traduzca en una mejora efectiva del precio percibido por el productor.
Con las proyecciones actuales, estimando un rinde promedio de 3.100 kilos por hectárea en trigo y de 3.600 kg/ha en cebada, la producción se ubicaría en torno a 4,1 millones de toneladas y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. Estos volúmenes, se advirtió, representarían una caída interanual del 9% en trigo y del 4% en cebada.
De cualquier modo, las producciones estimadas se mantendrían próximas a los promedios de los últimos seis años, que son de 4,5 millones de toneladas en trigo y 2,8 millones de toneladas en cebada.