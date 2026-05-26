Pese a la cosecha récord, sembrarán menos trigo y cebada en la zona

A pesar de los buenos números obtenidos en la campaña récord 2025/26, el área de siembra de la región del Sudoeste Bonaerense y alrededores caería alrededor del 8% (unas 180 mil hectáreas) en la campaña fina que está dando comienzo por estos días. Con rindes promedio, esto también implicaría una menor producción de trigo y cebada en nuestra zona.

Así lo marca un relevamiento hecho por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, que consignó que en el área de influencia de la entidad se sembrarán 2,16 millones de hectáreas de granos finos: el 64% de esta superficie (1,39 Mha) se destinaría a trigo, mientras que el 36% restante (0,77 Mha) se ocuparía con cebada.

De esta manera, el trigo reduciría un 7% su superficie respecto de la campaña pasada, mientras que la cebada lo haría un 9%. Desde la entidad se explicó que la menor intención de siembra respondería a la pérdida de competitividad de los cultivos de invierno como consecuencia del incremento en los costos de producción, principalmente de fertilizantes y combustible.

Sin embargo, desde la BCP se explicó que, pese a la retracción proyectada del área, el escenario aún podría modificarse debido a la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir 2 puntos porcentuales los derechos de exportación. Esto, se indicó, podría mejorar la competitividad de ambos cultivos y favorecer la intención de siembra, siempre que se traduzca en una mejora efectiva del precio percibido por el productor.

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Con las proyecciones actuales, estimando un rinde promedio de 3.100 kilos por hectárea en trigo y de 3.600 kg/ha en cebada, la producción se ubicaría en torno a 4,1 millones de toneladas y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. Estos volúmenes, se advirtió, representarían una caída interanual del 9% en trigo y del 4% en cebada.

De cualquier modo, las producciones estimadas se mantendrían próximas a los promedios de los últimos seis años, que son de 4,5 millones de toneladas en trigo y 2,8 millones de toneladas en cebada.