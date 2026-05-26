Más de 5.000 personas participaron en la segunda edición de LABURAtorio

Se realizó una nueva edición de LABURAtorio, el punto de contacto entre el talento y las oportunidades para acompañar el recorrido laboral a través del aprendizaje, el intercambio y el encuentro con oportunidades reales.

Allí se dieron cita distintos speakers de la cultura, la tecnología y el ámbito creativo para abordar los temas que la actualidad del mundo laboral requiere: liderazgo, transformación digital, empleabilidad y las herramientas necesarias para construir proyectos profesionales.

El evento reunió a más de 5400 personas de diverso rango etario en busca de inspiración y herramientas concretas para insertarse o crecer en un mundo laboral en continuo movimiento. Durante la jornada se combinaron diversos talleres orientados a emprendedores, educación financiera para jóvenes, simulación de entrevista en inglés, oratoria, presencia y marca personal, entre otros.

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Además, distintas organizaciones participaron con stands interactivos dónde se pudieron experimentar dinámicas tales como experiencias de realidad virtual de entrevistas, estaciones prácticas de oficios, programación de robots, herramientas de optimización de CVs, domótica y robótica.

En la edición de este año LABURAtorio contó con un panel que, desde distintas áreas abordó temáticas que enriquecieron a los asistentes.

Se pudieron escuchar voces como las de Patricia Jebsen, Fermín Bo, Mario Pergolini, Joan Cwaik, Sofía Martinez, Andrés Rieznik, Ricky Sarkany, Macu Shop, Milagros Hadad, Gabriel Oliveri, Alan Daitch, Juan Ordeix, Dominique Sarries, Mariela Mociulsky, Ezequiel Silberstein, Gonzalo Medinas y Nadir Chalín que compartieron sus ideas y consejos.

Al mismo tiempo que se realizaban workshops, talleres y stands interactivos, se pudo visitar la Feria de Empleo, organizada por Empujar, donde participaron más de 30 empresas con búsquedas laborales activas para que los diferentes perfiles profesionales que asistieron pudieran postularse a ellas.

Gracias al éxito de la segunda edición de LABURAtorio, la Fundación Banco Nación reafirma su compromiso con el desarrollo de nuevas oportunidades para el futuro de los jóvenes y profesionales que buscan crecer en el mundo laboral y abrirse a nuevas oportunidades.