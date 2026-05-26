Juicio por la muerte de Maradona: declarará el neurocirujano que lo operó

El ex director de la Clínica Olivos y el neurocirujano que operó a Diego Armando Maradona por el hematoma subdural declararán este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte del célebre futbolista.

Se trata de Federico Dimitroff, uno de los facultativos que participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió la internación domiciliaria del paciente que se llevaría a cabo en el barrio cerrado San Andrés, y Pablo Rubino, encargado de la intervención quirúrgica.

Además, la tercera testigo será la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, una profesional que visitó al también exentrenador de la Selección argentina, Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) en el centro asistencial.

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Los tres médicos comparecieron en el primer debate oral y público declarado nulo por el documental de la ex jueza Julieta Makintach.

Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho. (NA)