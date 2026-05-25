La confianza en el Gobierno volvió a caer en mayo y acumula seis meses de contracción

La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró una nueva caída en mayo, lo que representa el sexto retroceso mensual consecutivo en lo que va de su gestión, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El informe reveló que el ICG del mes de mayo se ubicó en 1,99 puntos, marcando una baja del 1,6% con respecto a abril.

De esta manera, el indicador de la administración nacional continúa profundizando una tendencia negativa desde inicios de año, acumulando una contracción del 19,2% en lo que va del 2026 y una caída interanual del 18,7%.

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Con este nuevo resultado, el promedio de la gestión descendió a 2,41 puntos, consolidándose como el valor más bajo en lo que va de su mandato.

A los 30 meses de mandato, el actual nivel de confianza es similar al que registró el gobierno de Mauricio Macri en el mismo tramo de su presidencia, cuando el índice se posicionó apenas un 2,6% por encima del valor actual (2,04 puntos).

En contraste, el índice es significativamente menor al obtenido por la gestión de Néstor Kirchner en el mismo período histórico.

El desglose del informe elaborado por la UTDT mostró que el mayor deterioro se dio en la "Capacidad para resolver los problemas del país", componente que se contrajo un 5,6% y tocó un nuevo mínimo de gestión.

También mostraron retrocesos la percepción sobre la "Preocupación por el interés general" (-2,5%) y el rubro de "Honestidad" (-1,6%). En cambio, la "Evaluación general del Gobierno" y la "Eficiencia en la administración" experimentaron mejoras marginales del 3% y 0,5%, respectivamente.

En el plano sociodemográfico, la confianza experimentó su caída más acentuada en el sector de la población de entre 30 y 49 años, donde disminuyó un 11,3%. En el segmento joven de 18 a 29 años el retroceso fue de 5,3%, mientras que los mayores de 50 años mostraron una mejora del 5,4% en su percepción.

Por último, a nivel geográfico, el Gran Buenos Aires se consolidó como la región con menor nivel de respaldo tras sufrir una nueva caída, mientras que la Ciudad de Buenos Aires reflejó una leve mejoría y el interior del país mantuvo los niveles de confianza más elevados.

El estudio se basó en una medición de 1.000 casos relevados en 39 localidades de todo el territorio nacional entre el 4 y el 19 de mayo. (Fuente: NA).