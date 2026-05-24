Bahía ya tiene una app para no perderse nada de su vida cultural

En una ciudad con una vida artística tan intensa y diversa como Bahía Blanca, contar con herramientas que acerquen la cultura a la comunidad no es un detalle menor: es una apuesta estratégica para fortalecer la identidad colectiva, impulsar la participación ciudadana y visibilizar el trabajo de cientos de artistas, gestores y espacios independientes.

En ese marco, el municipio presentó oficialmente Bahía Buen Plan, una aplicación gratuita (tanto para quien la usa como para quien difunde) que reúne en un solo lugar toda la agenda cultural bahiense, una iniciativa que busca consolidarse como la plataforma de referencia para conocer qué sucede cada día en la ciudad.

Impulsada de manera conjunta por el Instituto Cultural de Bahía Blanca y el Puerto de Bahía Blanca, la innovadora app (es la primera de este estilo) ya está disponible para celulares y centraliza tanto la oferta cultural pública como privada: recitales, obras de teatro, talleres, muestras, actividades para las infancias, ferias, cine, literatura y propuestas en distintos espacios de la ciudad.

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Además, permite acceder a mapas, geolocalización, compra de entradas y contacto directo con organizadores, simplificando la experiencia del usuario y fomentando un acceso más directo a la actividad cultural.

La plataforma también se encuentra abierta a la incorporación de propuestas culturales independientes, privadas y autogestivas de toda la ciudad. Quienes deseen sumar sus eventos a la agenda oficial pueden enviar la información a bahiabuenplan@bahiablanca.gov.ar

Para incluir una actividad es necesario enviar: nombre o título del evento, lugar, fecha, horario, una breve descripción y el link de entradas o enlace de WhatsApp correspondiente.

Durante la presentación, el intendente Federico Susbielles destacó el valor de una herramienta de estas características en una ciudad donde la producción artística tiene un peso significativo en la vida social.

“Soy un consumidor de cultura bahiense, amo lo que ocurre en la ciudad en materia cultural. Admiro lo que generan nuestros artistas. Estoy convencido de que con esta aplicación lograremos reunir todo y podremos acompañar todo lo que se produce en Bahía, que es muchísimo. De esa manera la gente va a acompañar aún más”, expresó.

En esa línea, remarcó que la iniciativa no solo mejora la difusión de actividades, sino que también fortalece el ecosistema cultural local.

“Esta herramienta va a poner en común todas las actividades culturales que hay en la ciudad y creemos que ayudará mucho a la difusión y a generar cada vez más cultura en Bahía Blanca”, sostuvo.

Para Susbielles, la cultura cumple además un rol social profundo, especialmente en contextos difíciles.

“El valor de la cultura es enorme porque no solo refleja la identidad de los pueblos y de las ciudades, sino que también, en los momentos difíciles, genera inspiración, proyección y la posibilidad de ser mejores. En estos años difíciles la cultura nos iluminó y nos salvó como sociedad. Lo mejor que tiene Bahía Blanca es su gente y la cultura es una expresión genuina de esa calidad”, afirmó.

La directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Natalia Martirena, puso el foco en el carácter integrador del proyecto y en la necesidad de construir una agenda común que refleje toda la riqueza cultural de la ciudad.

“Con esta aplicación vamos a tener una visión de 360 grados sobre lo que está sucediendo culturalmente en la ciudad. No es solamente información o enterarnos qué va a pasar el fin de semana. Es señalar, nombrar y protagonizar nuestra historia a través de horarios, lugares e información”, explicó.

Martirena también subrayó que la cultura no se reduce a los eventos visibles, sino que detrás existe una red de actores que hacen posible cada propuesta.

“La trama cultural no solo se organiza con eventos, sino también con espacios culturales independientes, con gestores, productores y comunicadores. Esa trama hoy hace posible que tengamos una agenda”, indicó.

La creación de Bahía Buen Plan aparece así como mucho más que una agenda digital: es una herramienta para democratizar el acceso a la cultura, ordenar la información dispersa y potenciar el vínculo entre quienes producen arte y quienes lo consumen.

En una ciudad donde la actividad cultural atraviesa barrios, clubes, bibliotecas, museos y salas independientes y privadas, centralizar esa oferta en una sola plataforma puede transformarse en un puente clave para fortalecer la comunidad.

La app también se inscribe en una estrategia más amplia del Municipio para modernizar la comunicación cultural: junto a su lanzamiento se presentó un canal oficial de WhatsApp y la renovación del sitio web del Instituto Cultural, en una apuesta por consolidar un sistema integrado de difusión.

En definitiva, en tiempos en los que la cultura no solo entretiene sino que también construye memoria, identidad y sentido de pertenencia, iniciativas como Bahía Buen Plan permiten reconocer y poner en valor una de las mayores fortalezas de Bahía Blanca: su capacidad de generar arte, encuentro y comunidad todos los días.