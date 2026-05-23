Llega la esperada "Romería", al ciclo de Los Amantes del Cine

Finalmente esta semana el Círculo De Amantes Del Cine realizará su rito cinéfilo semanal para ver uno de los más esperados estrenos del año, se trata de Romería, de la Directora española Carla Simón.

En tiempos de perversa "discriminación positiva", que intenta sexualizar hasta el arte pretendiendo dar valor a través de "incentivos" a obras intrascendentes según el sexo de la persona que las realiza y la temática que aborda confundiendo al espectador, es una satisfacción que llegue a nuestras pantallas la última película de la española Carla Simón, el nuevo gran talento de la cinematografía española. España tiene una destacada tradición de enormes realizadores (Luis Buñuel, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Pilar Miró, Pedro Almodóvar, Álex De La Iglesia e Isabel Coixet ) por lo cual no es de extrañar que en este nuevo siglo nos deleite con Carla Simón.

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Simón es la confirmación, por si hacía falta, que los verdaderos artistas crean desde la introspección, como los Maestros Fellini, Bergman o Saura. Como esos autores ella hace siempre una misma obra, única, inconfundible, en distintas etapas. En Romería Marina es una joven cuyos padres murieron siendo ella una niña. Adoptada por su tío materno, la joven pierde el vínculo con su familia paterna y viaja hasta Vigo para conocerlos.

-Nominada a Palma De Oro en Cannes 2025.

-Premio al Mejor Nuevo Interprete (LLúcía García) en los Premios Gaudí 2026

-Premio a la Mejor Realización Narrativa en el Festival de El Gouna (Egipto) 2025.

-Nominada a 6 Premios Goya 2026.

-Nominada a Mejor Film Español en los Sant Jordi 2026.

La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo a condición de no usar celulares en

ninguna de sus funcionalidades ni smartwatchs durante la proyección. El Círculo ofrece desde hace 9 años estrenos de cine de calidad y de cine de autor, dignificando a la sala cinematográfica como el "templo de los sueños", el espacio natural para que el Séptimo Arte pueda apreciarse en toda la pureza de su potencia expresiva, es decir, posibilitar que su carácter hipnótico pudiera volver a disfrutarse. Se trata de un rito de agregación de y para cinéfilos en el que el respeto al prójimo es estrictamente defendido.

Romería será estrenada este domingo 24 y martes 26 de mayo, en el Cine Visual, a las 19:30.