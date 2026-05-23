Campeón y clasificación en juego: la 10ª fecha define todo en el Oficial Oro de la URS

Con la disputa del partido que definirá el campeonato y de otro que también tendrá su atractivo (3º) en la búsqueda por acceder al Regional Pampeano B, este sábado culmina el Oficial Oro de primera división de la Unión de Rugby del Sur.

En el partido principal de la décima fecha Sociedad Sportiva llega como líder con cinco puntos de ventaja al clásico frente a Argentino (2º), que se jugará 15.30 en la cancha principal de La Carrindanga (número 2).

Este tradicional enfrentamiento del rugby bahiense será arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur), quien tendrá como asistentes a Esteban Bevaqua (Sur) y Alejandro Bermejo (Sur). Pondrá en juego la Copa Dietrich.

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El Oficial Oro hizo un salteo en su agenda y definición. Tras la jornada 9 disputada el pasado 2 de mayo, el campeonato bahiense dio paso a dos fechas consecutivas del regional Norpatagónico.

Más allá que Sociedad Sportiva y Argentino van a plantear "un partido aparte", el contexto deportivo en el que llegan marcha una brecha de realidades, más allá que ambos aseguraron tiempo atrás la plaza al Regional Pampeano A.

Las Palomas vienen con una sintonía fina tanto de juego, de try y de éxito con 11 victorias consecutivas. Es decir, sin caídas ni empates en lo que va de la temporada, incluyendo los 7 partidos del Oficial Oro, la reválida frente a Neuquén RC, debut en el Torneo del Interior B contra Liceo de Mendoza y los dos del Norpatagónico ante rivales de la Unión de Alto Valle.

El Chancho volverá hoy a disputar un partido oficial de Primera tras el éxito ante Santa Rosa RC como visitante (17-9) en la fecha 9. La dirigencia y staff del Azul optaron por no participar del regional Norpatagónico para regresar de la mejor manera al Regional Pampeano A el próximo sábado 6 de junio.

En el Oficial Oro el XV Blanco tomó la delantera ganando todos sus partidos con punto bonus ofensivo aunque su rival le siguió los pasos. Recién en la fecha 5 el Azul quedó un escalón abajo al caer en el primero que disputaron en la temporada, por 25-3 en el Country.

Quiere decir que Sociedad Sportiva llegó a esta instancia manteniendo esos 5 puntos de ventaja que lo dejan en una posición inmejorable para alcanzar el tricampeonato bahiense.

Argentino, que ganó el Oficial por última vez en 2023, tendrá que superar al local con tres tries de diferencia para conseguir el bonus ofensivo que le permita: emparejar posiciones y así desglosar las opciones de desempate reglamentario establecidas por el artículo 58 del reglamento de competencias.

En cuanto a El Nacional y Universitario la lucha por el 3º puesto del Oficial Oro es entre Las Pirañas y Santa Rosa RC, que hoy tiene fecha libre.

Los clubes bahienses se enfrentan a las 16 en la Quinta con arbitraje de Omar Villafañe (Sur), con colaboración de Nadine Blanco-Gómez Morales.

Universitario busca un triunfo que le permita asegurar podio y quedarse con la única plaza de la URS en el Regional Pampeano B 2026, que comenzará el 13 de junio.

Hoy el tercer lugar lo ocupa Santa Rosa RC, por lo que el XV dirigido por Mariano Minnaard necesita al menos un punto bonus para igualar en las posiciones al pampeano y forzar a desempate por criterios reglamentarios. En los duelos entre sí "Uni" está 5-4 en puntos de partido.

En el partido de ida entre rojos y celestes fue victoria de Universitario por 29-14.

Las formaciones

A continuación todas las formaciones de los clubes para la última fecha del Oficial Oro:

Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Santiago Bancora, Uriel Troncoso; Francisco Cantalejos (capitán) y Federico Stein; Gerónimo Rivas Pompei, Thiago Loiacono, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Relevos, Juan Francisco Malanga, Mauricio Torrisi, Tomás Cossi, Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli, Luca Loiacono, Ignacio Ficcadenti, Juan Cruz Samuel y Felipe Serrat.

Argentino: Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Martiniano Barsellini, Nicolás Marengo, Franco De Rosa; Pedro Selvarolo (capitán) y Manuel Molina; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Agustín Grunewald; Martín Olivero. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio participarán Manuel Otero, Valentín Infante, Cristian Villarreal, Thiago Zaballa, Emiliano Barrera, Baltazar Montero, Matías d'Empaire y Francisco Muñiz Bullrich.

El Nacional: Federico Moreno, Lautaro Albarrán, Joaquín Fernández Palacios; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Víctor Laumann; Joaquín Falcón De Pizzo, Dylan Gertje, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel y Berbardino Barbero Sanz; Lucas Pavez, Elías Gerardi, Gonzalo Rivero, Nicolás Coronel; Tomás Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

Recambio, Thiago Serrano, Dilan Dauphin, Ezequiel Mendoza, Lucas Filliottrani, Braian Garrido, Enzo Román, Faustino Barbero Sanz y Santiago Pastrana Somoza.

Universitario: Michael Aquino, Santino Verón, Juan Ignacio Gil; Ernesto Theaux y Aucan Morales; Santiago Farías, Marcos Torresi, Martín Rivero; Emiliano D'Amico y Tobías Andrade (capitán); Facundo Freire, Álvaro Núñez, Lautaro Carrio, Santiago González Lamponi; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Relevos, Dylan Williman, Matías Lorenzo, Julio Nill, Valentín Gorla, Lautaro Vera, Mateo Pandolfi, Joaquín Cariac y Mauro Rudel.