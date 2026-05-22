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El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 22 de mayo en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 23 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con aumento de nubosidad y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

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