El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 22 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 23 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con aumento de nubosidad y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.